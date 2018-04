Gezocht: familie van missionaris Camille Bulcke 05 april 2018

Lancelot de Frahan, een Belgische doctoraatsstudent aan de universiteit van Chicago, komt op 10 april naar Knokke-Heist om er de geboorteplaats van wijlen pater Camille Bulcke te bezoeken. Lancelot kwam in contact met een Indische professor, die de pater heeft gekend als een uitzonderlijke persoonlijkheid die voor de Hindi-gemeenschap enorm veel heeft betekend. Lancelot wil dan ook in samenwerking met de vzw Sincfala de verdiensten van Camille Bulcke meer in de kijker plaatsen. De dienst Erfgoed spoort daarom familieleden van de pater op om zo meer historische informatie over deze missionaris in te winnen. Ben je familie of verwant met pater Camille Bulcke, geef je naam op aan de archiefdienst van Knokke-Heist via roland.schils@knokke-heist.be. (MMB)