Gezocht: concessiehouders voor eet- en drankkraampjes tijdens Heist carnaval Mathias Mariën

03 december 2018

De gemeente Knokke-Heist is op zoek naar geïnteresseerden voor een afzonderlijke concessie voor het uitbaten van een feestplek tijdens ‘Heist viert carnaval’. Er worden nog drie concessiehouders gezocht.

Concreet gaat het om een concessie voor een eetstand en een feesttent met baruitbating op de parking Knokkestraat in Heist tegen betaling van een concessievergoeding van 1.250 euro per editie. Verder is er nog een concessie toe te wijzen voor een feesttent met baruitbating op dezelfde parking in Heist tegen betaling van een concessievergoeding van 1.000 euro per editie. Tot slot is de gemeente nog op zoek naar een concessiehouder voor de baruitbating onder de door de gemeente voorziene overkapping op het plein De Bolle. ‘Heist viert carnaval’ vindt dit jaar plaats van 2 tot 6 maart 2019. Er bestaat wel de mogelijkheid om de concessies drie keer te verlengen voor de edities van 2020,2021 en 2022. Je kan je kandidaat stellen door het inschrijvingsformulier samen met je uitgewerkt voorstel te bezorgen aan Gemeente Knokke-Heist, dienst Contractbeheer. Het adres is Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist. Voorstellen moeten nog dit jaar verstuurd worden en moeten in twee exemplaren per aangetekende brief opgestuurd worden of tegen een ontvangstbewijs afgegeven worden. Na toepassing van het selectiecriterium (opgave van relevante ervaring) kiest de gemeente het economisch meest voordelige regelmatige voorstel rekening houdend met de kwaliteit van het voorstel van uitbating. De gemeente is nooit verplicht om toe te wijzen. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Janne Degraeve via het mailadres janne.degraeve@knokke-heist.be of telefonisch op 050 630 210.