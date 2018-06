Gezin dreigt op straat te moeten slapen ZOONTJE DOET EMOTIONELE OPROEP TOT ONDERDAK MATHIAS MARIËN

19 juni 2018

02u37 0 Knokke-Heist "Ik wil niet op straat belanden met mijn familie. Help ons alstublieft." De 11-jarige Lian Pottier vraagt in een emotionele oproep om onderdak. De wooninspectie verklaarde zijn huurhuis in Heist onbewoonbaar, waardoor het gezin van acht vanaf 1 juli op straat staat. Een sociale woning is voorlopig niet voorhanden.

Het gezin van Steve Pottier (37) en Vicky Bosiers (30) uit Heist lijkt op het eerste gezicht een doorsnee familie. Toch hangen er donkere wolken boven de toekomst van het koppel, hun vier kinderen en twee inwonende familieleden. Als ze voor 31 juni geen nieuwe woonst vinden, moeten ze noodgedwongen op straat slapen. "De miserie begon zo'n twee jaar geleden", getuigt Steve. "We hadden onze huisbaas gemeld dat er enkele problemen waren met de zolder. Hij kwam langs, maar bleef de herstellingswerken uitstellen. Ik besloot zélf actie te ondernemen en vroeg de wooninspectie om langs te komen. Wat kon ik anders doen? De veiligheid van mijn familie gaat voor alles." Het oordeel van de wooninspecteur was hard. Hij vond maar liefst 83 gebreken in het huis en verklaarde het onbewoonbaar. Zo is het plafond in de kinderkamer maar liefst 8 centimeter naar beneden gekomen, is er geen ventilatie in de woonkamer en is de trap naar de bovenste verdieping veel te steil.





Na zeven jaar moest het gezin dus op zoek naar een nieuwe huurwoning. Een zoektocht die allesbehalve vlot verloopt. Na meer dan een jaar zoeken, vonden ze nog steeds geen geschikt en vooral betaalbaar alternatief. Een sociale woning met voldoende ruimte voor de acht gezinsleden is in de omgeving voorlopig niet beschikbaar. "Zoals het er nu voorstaat, slapen we vanaf 1 juli op straat. Als vader is dat een verschrikkelijke gedachte", zucht Steve. Vooral zoontje Lian (11) is al oud genoeg om de ernst van de situatie in te schatten. Hij roept eigenaars van een huurwoning dan ook op zijn familie te helpen. "Ik wil helemaal niet op straat belanden met mijn familie. Help ons alstublieft", vraagt Lian. Hun eigen zoektocht op de privémarkt draaide tot dusver steeds op een sisser uit. Voor een woning met minstens 4 en liefst 5 slaapkamers lopen de prijzen snel boven de 1.000 euro. Een bedrag dat het gezin, met ook nog kinderen van 4,7 en 9 jaar oud, niet kan ophoesten. "Ons budget ligt tussen de 750 en 900 euro. Er moet toch iemand zijn die ons wil of kan helpen? Anders staan we simpelweg op straat", zucht Steve.





Het gezin omschrijft zichzelf als eerlijke mensen en vooral correcte betalers. "Onze facturen blijven nooit een dag liggen. We betalen meteen. Daar moeten verhuurders dus zeker geen schrik voor hebben", aldus Steve en Vicky. Het gezin zoekt bij voorkeur een woning in de ruime omgeving van Knokke, Heist of Blankenberge. Al zijn ook andere voorstellen welkom. Wie het gezin wil helpen kan een mailtje sturen naar finalstevex@msn.com of woonwinkel@knokke-heist.be .