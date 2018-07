Gewelddadige dief steelt kettingen 82-jarige vrouw 10 juli 2018

Een 82-jarige vrouw is zondagavond rond 21.45 uur beroofd in Knokke-Heist. Ze was haar hondje aan het uitlaten in de Dumortierlaan toen ze werd aangesproken door een jongeman.





De vrouw rook onraad en keerde terug naar haar appartement, maar werd gevolgd door de kerel. In de inkomhal van het gebouw nam hij haar in een wurggreep en stal hij met geweld haar twee gouden halskettingen. Dankzij verklaringen van getuigen en het slachtoffer kwam nog een andere man in het vizier. Hij zou vanuit een vluchtauto betrokken geweest zijn bij de feiten.





Even later werden beide verdachten in de buurt ingerekend. Y.W., zonder papieren en die beweert geboren te zijn in 2000, gaf de feiten toe. A.N., een vijftiger van Marokkaanse origine die in Frankrijk woont, ontkent zijn betrokkenheid. Beide verdachten werden ondertussen aangehouden door de onderzoeksrechter. (MMB)