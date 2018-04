Gevonden fietsen te koop 04 april 2018

Op zaterdag 7 april 2018 kunnen geïnteresseerden van 9.30 tot 12.30 uur opnieuw terecht in de preventiedienst van Knokke-Heist (Vrièrestraat 26) om een fiets op de kop te tikken tegen een klein prijsje. Het gaat om achtergelaten en gevonden fietsen waar de rechtmatige eigenaar niet van teruggevonden kon worden. Na drie maanden wordt zo'n fiets eigendom van de gemeente. Belangrijk: niet iedereen kan zo'n tweewieler kopen. Mensen die het slachtoffer werden van een fietsdiefstal tussen 1 januari 2017 en 31 januari 2018 én aangifte deden, kunnen een fiets kopen. Zij dienen hun identiteitskaart en aangifteformulier van de diefstal mee te brengen. Ook personen met een beperkt inkomen kunnen tegen een prijsje een tweewieler kopen. Zij moeten dat kunnen aantonen via een klever van de mutualiteit of een badge van 't Schap. Tot slot kunnen ook studenten tot 26 jaar een koopje doen als ze hun studentenkaart tonen. De prijzen variëren tussen de 15 en 75 euro.





(MMB)