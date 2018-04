Gevel zwembad krijgt opfrisbeurt 10 april 2018

In afwachting van de definitieve afbraak van het zwembad De Raan in Knokke-Heist verfraaide de dienst Toerisme de gevel van het gebouw met aantrekkelijke promotiebeelden. Er werd gekozen voor een stijlvolle constructie met Dibond-platen. Ook de horecazaak De Raan is sinds 1 april opnieuw tijdelijk open tot zondag 30 september. In april, mei en juni enkel tijdens de weekends en schoolvakanties; in juli, augustus en september is de brasserie dagelijks open met uitzondering van maandag. De lift blijft operationeel voor personen met een mobiele beperking.