Gerichte controles aan schoolpoort 04 september 2018

02u49 0

De politie van Damme/Knokke-Heist zal dit schooljaar nog meer inzetten op verkeersveilige schoolomgevingen.





Nieuw dit jaar is dat de politie start met bijkomende gerichte controles. In een eerste fase wordt dagelijks één of twee schoolomgevingen aangedaan om in een tweede fase te focussen op de probleemsituaties die permanent aandacht vergen. Zo is voor elke dag een planning opgemaakt waarbij elke schoolomgeving een of meerdere keren aan bod komt.





Ook nieuw dit jaar zijn de gerichte snelheidscontroles in de schoolomgevingen en in de zone 30. Ook dit is gisteren gestart. Deze acties worden meerdere keren per week herhaald. Eerder kon u in deze krant al lezen dat elke schoolomgeving een 'groene' zone krijgt waardoor bestuurders extra aandachtig zijn. (MMB)