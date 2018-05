Gemotiveerde burgers ontvangen brevet 05 mei 2018

In Knokke-Heist reikte burgemeester Graaf Leopold Lippens (Gemeentebelangen) in aanwezigheid van de gemeenteraad brevetten uit aan een aantal inwoners aan wie de Koning de titel van Laureaat van de Arbeid heeft verleend. Het gaat om Jan Ongenae, Filip Siau, Christophe Derycke, Patrick Krzynaowski, Danny Gallant, Nancy Schram en Katrien Verlinde. De Laureaten van de Arbeid zijn gemotiveerde burgers die een grote vakbekwaamheid en sociaal engagement vertonen. In de loop van 2017 ontvingen de Knokke-Heistse laureaten al hun gouden ereteken en nu kregen ze dus ook hun brevet ondertekend door vice-eersteminister Kris Peeters, voorzitter Philippe Pirson en de Commissaris-generaal der Regering Willy Imbrechts.





(MMB)