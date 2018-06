Gemeenteraad dagje vroeger door Rode Duivels, N-VA misnoegd 26 juni 2018

02u36 0 Knokke-Heist De gemeenteraad van Knokke-Heist zal deze maand uitzonderlijk verplaatst worden door het WK voetbal.

Normaal gezien was de gemeenteraad donderdagavond gepland, op het moment dat de Rode Duivels tegen Engeland spelen. Maar die gemeenteraad wordt nu een dag vervroegd. "Zo willen we iedereen de kans geven om onze Rode Duivels aan het werk te zien", bevestigt burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen). Bij oppositiepartij N-VA betreuren ze de eenzijdige beslissing. "We begrijpen dat de gemeenteraad wordt verplaatst voor het voetbal. Maar op woensdag is het voor elk raadslid van de N-VA-fractie, omwille van professionele redenen, onmogelijk om aanwezig te zijn. Wij hadden gehoopt op overleg om een alternatief te zoeken", zegt fractieleidster Cathy Coudyser. "Het getuigt van weinig respect voor ons en van minachting tegenover het democratisch orgaan dat een gemeenteraad is." (MMB)