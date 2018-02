Gemeentelijke vrachtwagen promoot onvergetelijke momenten 16 februari 2018

Wie door Knokke-Heist rijdt, kan binnenkort een opmerkelijk gedecoreerd voertuig tegenkomen. De Technisch Uitvoerende Diensten (TUD) van Knokke-Heist hebben namelijk een nieuwe vrachtwagen in gebruik genomen.





De Volvo wordt ingezet door de dienst Feestelijkheden om er feestmateriaal mee te vervoeren. Het voertuig beschikt over een gesloten laadbak met hydraulische klep zodat weersgevoelig materiaal veilig vanuit de bergplaats in 't Walletje naar diverse locaties kan getransporteerd worden.





De dienst Toerisme heeft de laadbak integraal laten bestickeren met mooie sfeerbeelden van topevenementen onder de slogan 'Mooie herinneringen verzamel je overal. Overgetelijke momenten in Knokke-Heist'. Aangezien dit gemeentelijk voertuig heel het jaar door te zien zal zijn bij de opbouw en afbraak van evenementen, zet deze mobiele publiciteit de troeven van Knokke-Heist doelgericht in de kijker. (MMB)