Gemeentebestuur nodigt iedereen uit om zondag te klinken op nieuwe jaar met Corsari’s Mathias Mariën

09 januari 2019

11u20 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist nodigt alle inwoners , tweedeverblijvers en bezoekers zondag uit voor de zevende editie van Klink & Drink, de traditionele nieuwjaarsreceptie op het overdekte Alfred Verweeplein.

Burgemeester Graaf Leopold Lippens zal om 11 uur in zijn gebruikelijke korte en krachtige stijl een toost uitbrengen naar aanleiding van het nieuwe jaar. Aan vier grote bareilanden kan iedereen genieten van een glaasje bubbels, een schuimend streekbiertje of een dampende beker glühwein, koffie of chocolademelk van Oxfam Wereldwinkel. Leuk extraatje voor de bezoekers is de komst van de Corsari’s. Deze zeskoppige liveband blaast de swingende 50's en 60’s nieuw leven in. De Corsari’s, met Roel Vanderstukken en Sarah De Koster (die ooit nog de Soundmixshow op VTM won), loodsen je doorheen de wervelende sfeer van weleer. Speciaal voor Klink & Drink speelt de band een extra lange set van maar liefst 120 minuten. De brasserieën op het Alfred Verweeplein en in de Lippenslaan pakken traditiegetrouw weer uit met heerlijke Klink & Drink-menu’s tegen democratische prijzen. Ideaal om je hongerige maag te spijzen en daarna de koopjesjacht aan te vatten. Wie shoppen niet ziet zitten, is vanaf 14 uur welkom in de winterbar op het Rubensplein, waar de Jeugdraad nog allerlei drankjes aanbiedt om het nieuwe jaar hartverwarmend in te zetten.