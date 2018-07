Gemeente zoekt reuzenduwers 31 juli 2018

Ieder jaar vindt op 15 augustus in Heist de Zeezegening plaats. Omstreeks 11 uur start op de Zeedijk een ceremonie met muziek, dans, zang en bezinningsteksten. Om 12 uur wordt de zee gezegend vanop het strand.





De reuzen Pier en Wanne willen graag bij deze ceremonie aanwezig zijn en daarom is het gemeentebestuur op zoek naar reuzenduwers. Pier en Wanne moeten van de speelplaats van de school 'De Zeeparel' via de Kursaalstraat naar de Zeedijk ter hoogte van het Vissershuldeplein worden geduwd en weer terug. Heb je zin om met de twee bekendste inwoners van Heist op pad te gaan? Meld je dan aan bij de dienst Erfgoed in het Museum Sincfala in de Pannenstraat of bel eerst voor een afspraak op 050/53.07.30. (MMB)