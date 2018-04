Gemeente zoekt beheerders volkstuintjes 11 april 2018

Langs het fietspad tussen Krommedijk en het treinstation van Duinbergen liggen sinds 2014 achttien ecologische volkstuintjes in het project De Spitvork. Regelmatig komt er zo'n tuintje vrij, maar de reservelijst is momenteel uitgeput. Om in aanmerking te komen voor een volkstuintje moet je gedomicilieerd zijn in Knokke-Heist en mag je thuis over geen tuin beschikken. De maximale buitenruimte van het thuisadres mag 100 m² bedragen. Een aanvraag kun je gemakkelijk via mail indienen bij de dienst Milieu & Natuur (shana.brams@knokke-heist.be) of via het aanvraagformulier op de website www.knokke-heist.be. Na de aanvraag kom je terecht op de wachtlijst. De datum van inschrijving bepaalt de volgorde op die lijst. Komt er een volkstuintje vrij, dan krijg je een melding. Geïnteresseerden betalen maximaal 36 euro per jaar voor het gebruik van het tuintje. (MMB)