Gemeente werkt aan nieuw kerkenplan

01 april 2019

Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist zal tijdens de volgende gemeenteraad de goedkeuring vragen voor een nieuw kerkenplan.

De gemeente is al lange tijd bezig met de hervormingen en wil met enkele concrete plannen op de proppen komen na overleg met alle betrokken partijen. Concreet zal er een nieuwe parochie gevormd worden onder de naam ‘Pastorale eenheid Tiberias Knokke-Heist’ met zes lokale gemeenschappen. Die blijven verder werken zoals voorheen. Wel is het de bedoeling om per deelgemeente nog maar één kerk over te houden. In Westkapelle, Duinbergen en Heist stelt zich geen probleem, aangezien daar sowieso maar één kerk is. In Knokke zelf zal de Heilige Margareta Knokke of Heilig Hart Knokke dus wellicht een andere bestemming moeten krijgen. Die beslissing valt later.