Gemeente voorziet ruimte om te studeren 04 april 2018

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist zorgt dat de studenten ook deze paasvakantie opnieuw in comfortabele omstandigheden kunnen studeren in de bibliotheek en het cultuurcentrum Scharpoord. De blokzaal in de bib Scharpoord is open van dinsdag 3 april tot en met 13 april van 9 tot 19 uur. Op zaterdagen 31 maart, 7 en 14 april sluit de bib zoals gewoonlijk om 17 uur. Op zondag en paasmaandag 2 april is de bib gesloten.





Het studielokaal in het CC Scharpoord staat ter beschikking vanaf zaterdag 31 maart tot en met maandag 16 april en dit telkens van 9 tot 22 uur.





(MMB)