Gemeente test BE-Alert met sms 05 juni 2018

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist zal donderdag om 11 uur via BE-Alert een testbericht uitzenden naar de 1.750 vaste inwoners en tweedeverblijvers die momenteel op deze elektronische alarmeringstool zijn aangesloten. Het gaat om een test-sms naar mensen met een gsm. Abonnees met een vaste telefoon ontvangen in deze testfase geen ingesproken bericht. Iedereen kan deelnemen aan deze test door zich gratis in te schrijven via www.be-alert.be/nl/. BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid je kan verwittigen in een noodsituatie. (MMB)