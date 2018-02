Gemeente schenkt geld aan project in Ethiopië 22 februari 2018

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist schenkt 2.986 euro aan het herbebossingsproject Trees For Farmers in Ethiopië. Het project zet sinds 2005 in op land- en bosherstel via het aanplanten van inheemse, waardevolle boomsoorten. Dat gebeurt in sterke samenwerking met de lokale universiteit (Mekelle University) en de lokale gemeenschappen. Het geld zal concreet gebruikt worden voor de opkweek van zaailingen, de voorbereidende werkzaamheden op het terrein en voor de aanplant en opvolging van de zaailingen. Trees For Farmers Ethiopië wordt vanuit België opgevolgd via een enthousiaste werkgroep en zit ingebed in de werking van de vzw Ere Mela Mela. De projectwerking van de vzw Era Mela Mela krijgt al meer dan tien jaar steun van de gemeente. (MMB)