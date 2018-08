Gemeente schenkt 5.000 euro aan school in India 29 augustus 2018

Het Gemeentelijk Hulpcomité van Knokke-Heist schenkt 5.000 euro aan St Mary's Highschool in de Zuid-Indische stad Mamallapuram. "Dit is een project van Knokke-Heistenaar Jean-Pierre Wellens, die ook onze plaatselijke coördinator van de Damiaanactie is. Het geld zal gebruikt worden voor de bouw van nieuwe klassen bij de school", klinkt het bij de gemeente. In het voorjaar van 2019 trekt Jean-Pierre Wellens ook op inleefreis naar de school met een groep Knokke-Heistenaars. Met een beetje geluk kunnen de drie klaslokalen tegen dan afgewerkt zijn. De school kreeg eerder al een sanitair complex met een duwtje in de rug van het gemeentebestuur. Dit complex is genoemd naar wijlen schepen Maxim Willems. (MMB)