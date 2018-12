Gemeente schenkt 3.000 euro aan ontwikkelingsproject in Suriname MMB

07 december 2018



Het Gemeentelijke Hulpcomité schenkt 3.000 euro aan het ontwikkelingsproject in Kajana, Suriname, waar Knokke-Heistenaar Rudy Vanhalewyn al jaren zijn schouders onder zet. Het college besliste daarnaast ook om verder logistieke steun te geven aan het project vanuit het AGSO Waterbedrijf en door oude laptops te schenken aan de school. Het waterbedrijf ondersteunde dit jaar nog de installatie van drinkwaterleidingen, een pompinstallatie en een watertoren in Kajana. Dit dorpje bevindt zich midden in het Amazonewoud. De drinkwaterinstallatie kan elke dag 160 liter drinkwater produceren. Zo kunnen 80 inwoners elke dag 2 liter drinkwater krijgen. In de toekomst is het nu de bedoeling om nog meerdere zulke kleine installaties te plaatsen zodat elke inwoner 2 liter water per dag tot zijn of haar beschikking krijgt. De financiële steun is daarom meer dan welkom.