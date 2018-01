Gemeente onderzoekt nieuw waterlek 24 januari 2018

02u41 0

Na de herstelling van een breuk in de drinkwaterleiding in de Jonckheerestraat tussen Fonteinestraat en Waterstraat in Knokke, is er op vijftien meter van deze herstellingswerkzaamheden een nieuw lek vastgesteld. De kruispunten van de Jonckheerestraat met de Waterstraat en Fonteinestraat zijn daarom opnieuw afgesloten voor het doorgaand verkeer. Het AGSO-Waterbedrijf stelt alles in het werk om het lek zo vlug mogelijk te dichten. Van zodra er meer duidelijkheid is over de oorzaak van het lek en de verwachte duur van de herstellingswerkzaamheden, zal het gemeentebestuur dit communiceren via de Facebookpagina Gemeentebestuur Knokke-Heist. (MMB)