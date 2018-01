Gemeente mogelijk telefonisch niet bereikbaar 02u37 0

De telefooncentrale van het gemeentebestuur Knokke-Heist krijgt vanaf vandaag een update. Hierdoor zijn er tijdelijk onderbrekingen mogelijk en kun je dus wat hinder ondervinden bij het telefoneren. Vandaag kunnen er onderbrekingen zijn in het telefoonverkeer met het stadhuis. Morgen situeert de hinder zich hoofdzakelijk bij het museum Sincfala in de Pannenstraat in Heist en vrijdag bij de dienst Toerisme op het Lichttorenplein. Het gemeentebestuur verontschuldigt zich bij voorbaat voor eventuele problemen. (MMB)