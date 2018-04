Gemeente investeert in speelpleinen 17 april 2018

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft de nieuwe speeltuin in de wijk Heulebrug officieel geopend. Toeval is dat niet. Het nieuwe 'dorp', met een mix van sociale en betaalbare huizen en appartementen, telt momenteel 217 jonge gezinnen. "De 'Heulebruggenaars' mogen er prat op gaan de wijk te zijn met de jongste gemiddelde leeftijd van heel Knokke-Heist. De buurt telt 166 jongeren tussen 12 en 17 jaar, 170 tussen 6 en 11 jaar en 105 tussen 0 en 5 jaar", klinkt het bij de gemeente.





Burgemeester Leopold Lippens kwam samen met schepen van Jeugd Jan Morbee (Gemeentebelangen) de bewoners toespreken. De gemeente investeerde 115.000 euro in het speelpark. Als thema werd voor de zee gekozen. Dat vertaalt zich duidelijk in de aanwezige speeltuigen. Zo is er een groot piratenschip voorzien. De komende maanden worden in Knokke-Heist nog verschillende andere speelpleinen onder handen genomen. De nieuwe gemeentelijke werkgroep 'Spelen en Verpozen' wil de 28 bestaande speelpleinen vanuit een bredere visie en op een meer structurele manier vernieuwen. De hoofddoelstelling is om creatieve, duurzame en veilige speelterreinen te creëren waar verschillende leeftijden en generaties elkaar al spelend, sportend en verpozend kunnen ontmoeten. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan rustbanken voor (groot)ouders. Binnenkort wordt ook het vernieuwde speelplein in de Krommedijk ter hoogte van Pinksterbloem geopend. Eerstdaags start ook de renovatie van het speelplein aan het Jeugd- en Kunstencentrum De Marge en in de Kragenhoek. (MMB)