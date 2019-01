Gemeente investeert 35.000 euro in extra veiligheid na reeks ongevallen op balkonrotonde Mathias Mariën

10u43 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist zal zélf investeren in extra veiligheidsmaatregelen aan de balkonrotonde op het kruispunt van de Natiënlaan en de Dudzelestraat. In het verleden gebeurden er al tal van ongevallen door de beperkte zichtbaarheid.

Begin 2018 maakte het Agentschap Wegen en Verkeer bekend dat er op de rotonde extra signalisatie zou komen. De aanleiding was een reeks ongevallen die volgens de bestuurders te wijten waren aan de slechte zichtbaarheid. De balkonrotonde werd mee aangelegd met de A11 en krijgt heel wat autoverkeer te verwerken die van de autosnelweg komen gereden. Mede door de hoge snelheden zorgde dat voor gevaarlijke verkeerssituaties. Er is ondertussen al extra signalisatie geplaatst, maar toch was dat voor het gemeentebestuur van Knokke-Heist niet genoeg. De gemeente is voorstander om op elk van de vertakkingen ‘verlooplichten’ te plaatsen, die chauffeurs aanmanen om hun snelheid te matigen. Het Agentschap wegen en Verkeer, dat verantwoordelijk is voor die beslissing en plaatsing, wil echter alleen maar aan de uitloop N49/Antwerpen ‘verlooplichten’ voorzien. “De andere op- en afritten van de rotonde zijn volgens hen overbodig omdat die niet in het verlengde van de autosnelweg liggen, maar wel van lokale wegen”, klinkt het bij de gemeente. In Knokke-Heist zijn ze echter van oordeel dat alle vier de aftakkingen van de balkonrotonde dezelfde maatregelen moeten krijgen. “Met het college hebben we uiteindelijk beslist om zelf 35.000 euro uit te trekken om de kosten voor de andere ‘verlooplichten’ op ons te nemen. Het AWV ging daarmee akkoord”, klinkt het nog. Binnen afzienbare tijd moet de onveilige verkeerssituatie dus definitief van de baan zijn.