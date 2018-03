Gemeente feliciteert ouders en baby op originele manier 15 maart 2018

02u40 0 Knokke-Heist Leuk nieuws voor alle ouders en pasgeboren kinderen: het gemeentebestuur geeft vanaf nu elke ouder die zijn of haar kindje komt registreren bij de dienst Burgerzaken een uitgebreid welkomstgeschenk.

Dat pakket bestaat uit een slabbetje met de slogan 'Ik ben de toekomst van Knokke-Heist' en een rompertje met opschrift 'Ik ben een fiere Knokke-Heistenaar'. Aanvullend wordt een kleine koptelefoon, in roze of blauw, voor de baby meegegeven. Dit alles wordt aangeboden in een herbruikbare stoffen zak met opdruk 'Ik ben een klein groot wonder'. De gemeenteraad keurde unaniem het nieuwe bedrag van de geboortepremie goed. Met 150 euro is dit de hoogste toelage in heel Vlaanderen en dit niet alleen voor het eerste kind maar voor alle kinderen. "We hopen dat we de volgende jaren nog veel geboortepakketten kunnen uitdelen doordat jonge gezinnen hier blijven of zich hier vestigen", zegt schepen Daniël De Spiegelaere. (MMB)