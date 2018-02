Gemeente deelt Sporttrofeeën uit 27 februari 2018

02u31 0

In de Magrittezaal van het Casino in Knokke-Heist zijn de Sporttrofeeën van 2017 uitgereikt. Emma Vandevyvere (Shooting Air Vossenhul) en Ian Lodens (jiu-jitsu, Ippon Zwijndrecht) werden uitgeroepen tot sportvrouw en sportman van het jaar.





De Ladies van KFC Heist werden uitgeroepen tot sportclub van 2017. De dames verloren vorig jaar geen enkele thuiswedstrijd en mochten de Beker van West-Vlaanderen mee naar Heist nemen. In het begin van de avond huldigde burgemeester Leopold Lippens voormalig schepen van Sport Daniel De Vlamynck als laureaat van sportverdienste.





Daniel De Vlamynck werd bij de overhandiging van deze 'lifetime achievement award' geloofd voor de manier waarop hij Knokke-Heist de afgelopen 23 jaar op de sportieve landkaart zette.





(MMB)