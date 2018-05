Gemeente betrekt bewoners bij beleid 29 mei 2018

Om de bevolking te informeren over de financiële en beleidsnota 2018 gaat het gemeentebestuur van Knokke-Heist opnieuw de boer op in alle deelgemeenten. Vanavond om 19.30 uur wordt de spits afgebeten in zaal In 't Dorp in de Dorpsstraat in Westkapelle. Morgen is Ramskapelle aan de beurt in 't Zaaltje.





Op 5 juni en 6 juni vinden de info- en inspraakvergaderingen respectievelijk plaats in Cultuurcentrum Scharpoord en Ravelingen. Met ZEG! wil het gemeentebestuur van Knokke-Heist in woord en beeld de belangrijkste projecten van 2018 uit de doeken doen en de hoofdaccenten voor de nabije toekomst toelichten. Bovendien kunnen inwoners en tweedeverblijvers ook vragen stellen, problemen aankaarten en nuttige suggesties geven. De inspraakronde is een unieke kans om mee te helpen aan het gemeentelijk beleid. (MMB)