Gemeente betaalt zelf bord 'Heist' langs A11 05 juni 2018

02u54 0 Knokke-Heist Op vraag van het gemeentebestuur komt er aan de A11 een verkeersbord met de vermelding 'Heist'. "Wij nemen de kosten voor onze rekening", klinkt het bij de gemeente. De prijs bedraagt 31.000 euro.

De snelweg A11 is ondertussen bijna een jaar open voor verkeer en biedt onder andere een vlottere verbinding richting Knokke en Heist. Toch was er wat onvrede bij de inwoners van Heist. De reden: de plaatsnaam was niet op het bord van de afrit te lezen. "Op vraag van het college van burgemeester en schepenen zal binnenkort ook op het tweede bord langs de A11 de afrit naar deelgemeente 'Heist' expliciet vermeld worden", stelt het gemeentebestuur. De beslissing kan op heel wat enthousiasme rekenen bij de lokale bevolking. Ook dagjestoeristen halen er voordeel uit, aangezien de snelweg nog niet is opgenomen in diverse gps-toestellen en de wegbewijzering dus nog belangrijker wordt. De borden worden aangepast in beide richtingen. Intussen is de afslagstrook richting Zeebrugge/A11 in de Heistlaan onderbroken door werken. Er wordt tussen het fietspad en rijbaan een verhoogde afscherming geplaatst, zodat fietsen er veiliger wordt en om te verhinderen dat (vracht)wagens op die plaats nog kunnen keren. Er is een omleiding naar de oprit van de A11 ter hoogte van de Natiënlaan (N49). (MMB)