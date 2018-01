Geen vrachtwagens als schoolbel luidt GEMEENTE BESCHERMT LEERLINGEN TIJDENS HEROPBOUW KERK MATHIAS MARIËN

26 januari 2018

02u45 0 Knokke-Heist Om de veiligheid bij de heropbouw van de afgebrande Sint-Niklaaskerk in Westkapelle te verhogen, neemt de gemeente maatregelen. Bij het begin en einde van de school mogen er geen vrachtwagens passeren. Er komt ook een extra voetpad naar de school. "Zo willen we het werfverkeer gescheiden houden van de kinderen", zegt eerste schepen Piet De Groote.

Alle buurtbewoners konden woensdagavond terecht in een plaatselijk café voor een infomoment met de laatste stand van zaken. De opbouw van de Sint-Niklaaskerk, die in 2013 volledig afbrandde, kan daarmee eindelijk van start gaan. De plannen werden eerder al bekend gemaakt. "De nieuwe Sint-Niklaaskerk wordt een multifunctioneel kerkgebouw. De 26 meter hoge torenspits komt terug in een moderne versie in staal met horizontale en verticale lijnen die vanop een afstand transparant lijken, maar van dichtbij steeds ondoorzichtiger worden. De ledverlichting in de toren zal ook 's nachts zorgen dat de Sint-Niklaaskerk opvalt", zegt eerste schepen Piet De Groote (Gemeentebelangen). De heropbouw brengt vanaf 15 februari verscheidene verkeers- en parkeerwijzigingen met zich mee.





Muur slopen

Gevaarlijke toestanden, met vrachtwagens die tussen kleine kinderen laveren, zullen er in normale omstandigheden niet te zien zijn. Om alle risico's te vermijden, krijgt de Vrije Basisschool zelfs een nieuwe ingang. "Uit verscheidene gesprekken en analyses bleek dat dit de veiligste optie was", zegt Piet De Groote. Daarom zal het gemeentebestuur de komende dagen een muur slopen ter hoogte van de Hoekestraat om op die manier een nieuw voetpad te creëren richting de Vrije Basisschool Westkapelle. Voor de veiligheid van de tientallen leerlingen is dat een fikse verbetering. "De werf is bovendien zo ingericht dat de vrachtwagens in principe niet tussen de schoolgaande kinderen rijden", aldus Piet De Groote. Als extra maatregel besloot het gemeentebestuur een verbod af te vaardigen voor zwaar vrachtverkeer bij het begin en einde van de school. Bij de Vrije Basisschool worden de initiatieven positief onthaald. Ook voor de ouders is het een opluchting. "Kinderen en vrachtwagens gaan nu eenmaal niet samen. Met deze aanpassingen zal het voor iedereen een pak veiliger zijn eenmaal de werken starten", klinkt het bij verscheidene ouders. De komende dagen krijgen alle ouders nog een brief thuisgeleverd met extra informatie in. Ook de 'nieuwe' route zal daarin uitgelegd worden.





Extra parking

De lokale handelaars hoeven de komende twee jaar tijdens de werken niet te vrezen voor te weinig parking. In de Dorpsstraat zijn zes bomen gerooid om extra parkeerplaatsen te creëren. Aan café Driekoningen wordt bovendien de glasbol verplaatst en komt er een kortparkeerzone voor negen wagens waar je je voertuig één uur kan achterlaten. "We hebben alle mogelijke inspanningen geleverd om tijdens de heropbouw iedereen tevreden te stellen. Ik heb goede hoop dat die inspanningen hun vruchten zullen afwerpen", aldus Piet De Groote.