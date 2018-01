Geen kerstboomverbranding, wel Winterdrink 02u40 0 Knokke-Heist De traditionele kerstboomverbranding van Jeugdraad Knokke-Heist maakt dit jaar plaats voor een Winterdrink. Dat besliste de organisatie uit ecologische redenen.

Bij het verbranden van kerstbomen komen veel stikstof en fijn stof vrij. De adviesraad koos daarom na overleg met het gemeentebestuur voor een nieuw en milieuvriendelijker concept.





De Winterdrink vindt op zondag 14 januari om 14 uur plaats in het tentendorp op het strand ter hoogte van het Rubensplein.





Er zullen vuurtjes staan waarbij onbehandeld en droog hout gebruikt zal worden, wat het milieu ten goede komt. Bezoekers kunnen tijdens de Winterdrink hun oude kerstboom niet meebrengen, zoals dat wel het geval was bij de kerstboomverbranding. Kerstbomen zonder potten en versieringen worden in januari gratis opgehaald door afvalconcessionaris HorizonNet. (MMB)