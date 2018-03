Franse les voor toeristische ondernemers 29 maart 2018

Het provinciebedrijf Westtoer en Horeca Vorming Vlaanderen organiseren nieuwe taallessen. Doel is om toeristische ondernemers extra te ondersteunen. Dit voorjaar staat een cursus Frans op het programma. In Knokke-Heist vindt die plaats vandaag, donderdag 29 maart, in hotel Adagio. "Kwaliteit is een speerpunt in het hedendaags toerisme. Als gastvrije regio is het onthaal meer dan belangrijk. Ondernemers hebben vaak het eerste contact met toeristen. Talenkennis biedt een meerwaarde", aldus Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. Bij deze nieuwe actie benadrukt Westtoer de impact van toeristen uit Franstalig België. 22 procent van alle kusttoeristen zijn Franstalig. Dagtoeristen, verblijfstoeristen en tweedeverblijvers uit Wallonië en Brussel besteden samen circa 550 miljoen euro. Dit is 21 procent van de jaarlijkse bestedingen die het kusttoerisme genereert. Ongeveer 20.000 vakantiewoningen aan de Kust hebben een eigenaar uit Franstalig België. Kusttoeristen uit Frankrijk (Haute France) zijn goed voor ruim 5 procent marktaandeel. Meer info via http://corporate.westtoer.be/boostcursusfrans. (MMB)