Fotowedstrijd in Zwin 31 augustus 2018

Vanaf zaterdag 1 september organiseert de provincie West-Vlaanderen in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist de natuurfotografiewedstrijd 'Het Zwin inspireert'. Zowel amateurs als professionals kunnen gratis deelnemen via de website www.zwin.be/fotowedstrijd. Er zijn twee leeftijdscategorieën: 'jonger dan 18 jaar' en 'volwassenen' en drie thema's: 'dieren', 'planten' en 'landschap'. Het prijzenpakket bestaat onder andere uit exclusieve bezoeken aan het Zwin Natuur Park, boekenpakketten, educatieve spelletjes en Zwinabonnementen. De wedstrijd loopt tot en met zondag 14 oktober. De foto's hoeven niet aan technische vereisten te voldoen en mogen zowel met een smartphone of tablet als met een professionele spiegelreflexcamera genomen worden. De enige voorwaarde is dat de foto's in het Zwin Natuur Park of de onmiddellijke Zwinomgeving genomen werden, met respect voor de natuur. Alle inzendingen worden beoordeeld door een team juryleden. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 1 december in het Zwin Natuur Park. De winnende foto's worden nadien tentoongesteld in het bezoekerscentrum van het park. (MMB)