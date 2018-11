Fluohesje aan? Politie beloont met cinematicket 13 november 2018

De lokale politie en Knokke-Heistse jeugdraad slaan tijdens de donkere maanden opnieuw de handen in elkaar. Onder het motto 'Ej me velo gezien' controleren ze samen de fietsuitrusting van de schoolgaande jeugd.





"Rijd je met een verkeersveilige fiets, dan krijg je een leuk gadget", zegt politiewoordvoerster Isolde Van Eenooghe. "Lever je een extra inspanning om goed zichtbaar te zijn, bijvoorbeeld door het dragen van een fluohesje, dan maak je ook kans op een cinematicket of monkey light."





Een verkeersveilige schoolomgeving is een prioriteit voor het politieteam en is ook een thema dat leeft onder de leden van de Knokke-Heistse jeugdraad. "We staan honderd procent achter de actie. Het dragen van fluohesjes en correcte verlichting kan het verschil maken", zegt Maxim Trio.





De lokale politie hield begin november preventieve fietscontroles in de Damse en Knokke-Heistse basisscholen. In totaal werden 795 fietsen gecontroleerd. Ongeveer één op de drie fietsen was technisch niet in orde. 93 fietsen hadden geen of een defecte fietsverlichting.





(MMB)