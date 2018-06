Fietsenverkoop brengt 1.950 euro op 09 juni 2018

De jaarlijkse fietsenverkoop van de gemeentelijke preventiedienst Knokke-Heist heeft 1.950 euro opgebracht. Er werden in totaal 41 fietsen verkocht. Enkel geïnteresseerden die in het bezit waren van een studentenkaart, sociale badge, omnio-statuut of aangifte van een fietsdiefstal kwamen in aanmerking om een tweewieler te kopen. Op die manier wou de gemeente slachtoffers van een fietsdief of doelgroepen die vaak de fiets gebruiken, de kans geven op een goedkope tweewieler. Daarnaast schenkt het gemeentebestuur drie fietsen aan de Kleine Dennen, een gezinsvervangend tehuis voor minderjarigen. (MMB)