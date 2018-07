Fietsen gratis graveren tegen diefstal 13 juli 2018

02u35 0

De preventiedienst van de gemeente Knokke-Heist gaat de komende zomermaanden gratis fietsen graveren.





"Tijdens de zomermaanden is het een drukte van jewelste in onze gemeente. De fiets is dan ook het vervoersmiddel bij uitstek om je snel en gemakkelijk te verplaatsen. Dit houdt jammer genoeg ook in dat er meer fietsen gestolen worden. We spelen hierop in door fietsen gratis te graveren. In het geval van diefstal en wanneer de gemeente of de politie je fiets terugvindt, kan deze zo eenvoudig aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd worden", zegt de preventiedienst. Je fiets laten graveren kan elke woensdagvoormiddag aan het station van Knokke tussen 10 en 13 uur, elke donderdagnamiddag op de Folkloremarkt in Heist tussen 14.30 en 17.30 (ter hoogte van de parking aan de rotonde van de Westkapellestraat en de Kursaalstraat) en op maandag 23 juli en 13 augustus op Parkies van 17.30 tot 20.30 uur. Het meebrengen van je identiteitskaart is verplicht. (MMB)