Feest voor jonge watersporters 28 maart 2018

Om de jonge inwoners aan het watersporten te krijgen, start de Royal Belgian Sailing Club (RBSC) op 8 april met een nieuw initiatief: de YoungStars. Tieners tussen 9 en 14 jaar krijgen de kans om te watersporten in alle weertypes. De monitor biedt je tijdens elke sessie, onafhankelijk van de weersomstandigheden, een ongelooflijke mix aan water- en beachsporten: van powerkiten tot zeilen en surfen. Tijdens de maanden april, mei, september en oktober kan je elke zondag van 14 tot 16 uur terecht bij de YoungStars op de RBSC basis Het Zoute. Tijdens de maanden juli en augustus is dat de woensdag van 17 tot 19 uur. Het inschrijvingsgeld voor alle sessies bedraagt 80 euro. Info via www.rbsc.be/nl/Youngstars (MMB)