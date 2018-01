Fans Knokse schrijver plaatsen boek op Facebook 22 januari 2018

02u36 0 Knokke-Heist Schrijver Piet Baete uit Knokke heeft voor een mooie primeur gezorgd: samen met een dozijn fans schreef Baete zijn laatste boek 'Het Laatste Woord' zin per zin op zijn Facebookpagina. "Nooit gedacht dat dit ons zou lukken. Het begon als een zot idee. Maar kijk: het is toch gelukt", zegt de auteur trots.

Een kleine twee weken geleden deed de populaire schrijver uit Knokke een oproep op Facebook. Het opzet: zijn laatste boek woord per woord online zetten. Mét resultaat. Sinds enkele dagen is het volledige boek online te lezen. Integraal én in chronologische volgorde. Er kwamen ruim 8.000 reacties op de oproep. Een onverwacht succes. "Vroeger schreven monniken met een engelengeduld zin per zin hun boeken over. Een gegeven dat in deze snelle, moderne tijden ondenkbaar is. Enfin, dat dacht ik. Dit is een mooie ode aan het boek", lacht Piet Baete. "Het nodigt mensen ook uit om weer de tijd te nemen voor een goed verhaal en even te ontsnappen aan onze wereld waarin alles snel-snel moet gaan." De schrijvers van het 'Faceboek' zijn stuk voor stuk grote fans van Piets boeken. "Ze zijn met twaalf die het boek zin per zin online hebben gezet. Het leuke is dat ze vertelden dat ze het boek hierdoor veel intenser beleefden. Voor een schrijver blijft dat aangenaam om te horen", aldus Piet. "Voor zover ik weet is het initiatief en het bijhorende 'Faceboek' een wereldwijde primeur." De schrijvers krijgen alvast een leuk cadeautje in ruil. Als dank trakteert Piet zijn 'monniken' binnenkort op Westvleteren in de schaduw van de Sint-Sixtusabdij. Het 'boek' is terug te vinden via https://www.facebook.com/pietbaeteauteur/





