Extra gidsen in Zwin 13 november 2018

02u25 0 Knokke-Heist De Provincie West-Vlaanderen voorziet tot het eind van het jaar extra gidsen in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist.

De extra gidsen worden ingezet in de kijkhut en langs het belevingsparcours. Daar geven ze de bezoekers meer uitleg over de vogels in het natuurgebied en op de broedeilanden. Tijdens het weekend geven de gidsen ook tips aan de voederhut over hoe vogels best te voederen tijdens de winter. Het Zwin Natuur Park is in november en december open van woensdag tot en met zondag, telkens van 10 tot 17 uur. Tijdens de kerstvakantie is het park dagelijks open, behalve op dinsdag 25 december en dinsdag 1 januari.





(MMB)