Extra activiteiten in Zwin 30 maart 2018

Tijdens de paasvakantie, van zaterdag 31 maart tot en met zondag 15 april, organiseert de Provincie West-Vlaanderen extra activiteiten in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. Alle activiteiten staan in het teken van 'eieren'. In de kijkhutten is er extra animatie voorzien en de kinderen kunnen ook deelnemen aan een spannende eierenzoektocht. Van 10.30 uur tot 17 uur staat een Zwingids klaar in de kijkhut om uitleg te geven over de vogels op en rond het broedeiland. In de labohut kunnen de bezoekers kennismaken met de wereld van de zoetwaterdiertjes. Elke namiddag tussen 13.45 uur en 17 uur is er animatie. In het kijkcentrum wordt het zoutwaterleven van dichtbij bekeken. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen deelnemen aan de eierenzoektocht in het natuurpark. Alle activiteiten zijn inbegrepen in de toegangsprijs. De toegang is gratis voor kinderen onder 6 jaar, tussen 6 en 18 jaar betalen bezoekers 5 euro, vanaf 18 jaar bedraagt de prijs 10 euro online en 12 euro aan de kassa. (MMB)