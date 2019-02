Extra activiteiten in het Zwin tijdens krokusvakantie Mathias Mariën

19 februari 2019

15u05 0 Knokke-Heist Tijdens de krokusvakantie, van zaterdag 2 tot en met zondag 10 maart, organiseert de Provincie West-Vlaanderen extra activiteiten in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist.

Alle activiteiten staan in het teken van de lente. Tussen 10.30 uur en 16.30 uur kunnen bezoekers terecht in de verschillende hutten op het parcours. In de voederhut geeft een Zwingids uitleg over hoe vogels het best gevoederd worden in de lente. In de ringhut leren bezoekers bij over de verschillende soorten nestkasten en in de labohut kunnen ze zelf sporen en zaden onderzoeken. In de kijkhut staat een Zwingids klaar om uitleg te geven over de vogels op en rond het broedeiland.Er is ook extra animatie voorzien voor kinderen: in het bezoekerscentrum kunnen ze luisteren naar een ooievaarsverhaal en in het kijkcentrum worden er zaadbommen met verschillende bloemzaadjes geknutseld. De activiteiten zijn inbegrepen in de toegangsprijs. De toegang is gratis voor kinderen onder 6 jaar, tussen 6 en 18 jaar betalen bezoekers 5 euro, vanaf 18 jaar bedraagt de prijs 10 euro online en 12 euro aan de kassa. Op woensdag 6 maart is er een workshop ‘Nestelen in het Zwin’ voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar.

Ooievaars

Rond deze tijd keren ooievaars terug uit hun winterverblijf in het zuiden. Sommige zoeken een nest op in het Zwin Natuur Park. Er zijn al minstens 22 ooievaars aanwezig in het park en er zijn reeds 12 nesten bezet. Tegen begin april zal dit aantal nog verder oplopen. Alle geringde ooievaars die vorig jaar in het Zwin gebroed hebben, 10 in totaal, zijn inmiddels terug aanwezig in het park. Ze namen ook hun oude nest van vorig jaar terug in, samen met hun partner van vorig jaar. Vanuit de ooievaarstoren in het Zwin Natuur Park kunnen bezoekers van heel dichtbij in de nesten van 2 koppels ooievaars kijken.