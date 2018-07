Expo 'Wildlife Photographer of the Year' in Zwin 06 juli 2018

De 53ste editie van de wereldvermaarde fototentoonstelling 'Wildlife Photographer of the Year' is vanaf vandaag tot 4 november te gast in het Zwin Natuur Park. De tentoonstelling brengt een verzameling van ruim 100 uitzonderlijke natuurbeelden. Het Zwin Natuur Park is de enige locatie in de Benelux waar ze te zien zullen zijn. De winnende beelden werden geselecteerd op basis van hun creativiteit, originaliteit en technische uitmuntendheid. Een bezoek aan de tentoonstelling is inbegrepen in het toegangsticket tot het Zwin Natuur Park. 'Wildlife Photographer of the Year' wordt al meer dan 50 jaar georganiseerd door het Natural History Museum in Londen en is het meest prestigieuze fotografie-evenement in zijn soort. De expositie gebruikt de kracht van fotografie om de aandacht te vestigen op het ontdekken, begrijpen en verantwoord omgaan met natuur. De buitengewone beelden brengen een hulde aan de diversiteit van de natuur en vormen een mooie verzameling van intieme dierenportretten tot ongerepte natuurlandschappen. (MMB)