Expo met 2.500 portretten na wereldreis 21 maart 2018

In opdracht van het Cultuurcentrum Knokke-Heist trok fotograaf Stephan Vanfleteren anderhalf jaar lang de wereld rond om surfers te fotograferen. Het resultaat is Surf Tribe, een prachtige selectie uit meer dan 2.500 zwart-wit portretten die geïnteresseerden vanaf 24 maart kunnen ontdekken in Cultuurcentrum Scharpoord. Hij reisde speciaal voor deze tentoonstelling naar de kusten van Hawaï, Bali, Sri Lanka, Australië, Nieuw-Zeeland, Californië en het Afrikaanse São Tomé en Príncipe (de zogenaamde Chocolate Islands), maar ook gewoon naar België en Frankrijk. Wie niet kan wachten tot 24 maart en al in de sfeer wil komen, kan Vanfleterens persoonlijk relaas van zijn wereldreis langs legendarische surfspots volgen op www.surftribe.be. De eerste twee verhalen staan nu online en wekelijks verschijnt er een nieuwe column. (MMB)