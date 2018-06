Exclusieve expo op strand 19 juni 2018

Op het Albertstrand in Knokke strijkt komende zomer een exclusief kunstinitiatief neer. De eerste editie van BMW Artville wordt een mix van kunst, technologie en lifestyle. Internationaal gerenommeerd kunstenaar Jan Fabre maakt er zijn opwachting met 'Jan Fabre curated by Bozar'. Dat is een beleving die bestaat uit één wereldcreatie en één Belgische première. Beide werden ontworpen door Fabre zelf. De setting van het nieuwe kunstconcept oogt alvast indrukwekkend. Ter hoogte van het Casino wordt alles opgesteld in twee houten strandpaviljoenen. Aanvullend komt er ook een strandterras. Alles samen beslaat de expo zo'n 3.000 vierkante meter strand. Er komt ook een primeur voor ons land. Tien werken van Fabre in het kenmerkend blauw glas worden voor het eerst in België getoond.





BMW stelt tijdens de expositie ook een selectie van de legendarische BMW Art Cars tentoon. De expo loopt van 13 juli tot 26 augustus dagelijks van 12 tot 22 uur. De site is gratis toegankelijk, toegang tot de tentoonstelling zelf kost 12 euro.





(MMB)