Ex-gerant telecomwinkel krijgt jaar cel in beroep 01 maart 2018

Knokkenaar Lawrence T. krijgt in het Gentse hof van beroep 1 jaar cel nadat hij als gerant in het voormalige Telecom Tielt geld stal.





Hij tekende beroep aan tegen een effectieve celstraf van 15 maanden. De zaak behoorde toe aan Frank Vercruysse, de broer van Filip Vercruysse van Selexion in Tielt. Aan de telecomaanbieder moet hij een vergoeding van 13.000 euro betalen. Lawrence T. genoot er het volle vertrouwen als gerant in de zaak, maar misbruikte dat vertrouwen volledig. "Het was een zeer zware periode in mijn leven en ik had hulp nodig. Hij kwam als een geschenk uit de hemel, maar hij heeft me genadeloos bedrogen", getuigde Filip Vercruysse daarover.





De procureur-generaal vroeg voor een duidelijk signaal richting de beklaagde. "Het is een regelrechte schande wat je hen aangedaan hebt", aldus de procureur-generaal in het Gentse hof. (DJG)