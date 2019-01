Ex-crosser Klaas Vantornout kan het ook op de mountainbike en siert podium op strand Knokke-Heist Mathias Mariën

27 januari 2019

16u17 1 Knokke-Heist Op het strand van Knokke-Heist hebben 291 deelnemers zondagmiddag het beste van zichzelf gegeven tijdens de 21ste Mountainbike Beach Challenge. Een van de opvallendste coureurs was ex-veldrijder Klaas Vantornout.

De regen in combinatie met het stormweer zorgden voor barre omstandigheden voor de 291 deelnemers. Over verschillende afstanden gaven ze het beste van zichzelf. Zes vrouwen en 106 mannen kozen voor 32 kilometer, vijf vrouwen en 158 mannen waagden zich aan de 48 kilometer. Op de 16 kilometer stonden vijf vrouwen en elf mannen aan de start. Bij de mannen op de 48 kilometer ging de overwinning naar Thomas Chamon. Emiel Vermeulen en oude bekende Klaas Vantornout vervolledigden het podium. De ex-crosser uit Torhout was een van de publiekstrekkers op het strand van Knokke-Heist. Op de 32 kilometer ging de overwinning naar Maxim Gosseries. Bij de vrouwen ging de zege op de 48 kilometer naar Grace Verbeke. Op de 32 kilometer ging de overwinning naar Sophie Levecke.