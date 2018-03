En plots staat een Baba Yega op de speelplaats 20 maart 2018

02u33 0 Knokke-Heist De 350 leerlingen van de Sint-Jansschool in Knokke-Heist werden gisterenochtend getrakteerd op een verrassing van formaat.

Toen de kinderen even na 8 uur op de speelplaats toekwamen, stonden ze plots oog in oog met een heus ruimteschip. Aliens waren het niet, maar wel één van de leden van Baba Yega zat gevangen in het ruimteschip. Pas na een halfuur kon hij bevrijd worden. De verdwaalde Baba was op zoek naar zijn vier andere vrienden die op hetzelfde ogenblik landden in het UZA-ziekenhuis in Antwerpen.





Op de foto

Alle kinderen van de lagere school gingen met Baba op de foto en na vijf minuten vertrok hij terug, op zoek naar zijn vrienden.





"Het was een groot succes", zegt directeur Marc Moeyaert. "Door de aangepaste setting leek het alsof er echt een ruimteschip was geland."





De kinderen waren dolenthousiast dat een van de leden van de bekende dansgroep hun school kwam bezoeken. Ze werden vooraf dan ook niet op de hoogte gebracht door de directie.





De verrassende passage van het ruimteschip kwam er om de première van de Baba Yega-film op 28 maart in de kijker te zetten. (MMB)