Elf cursisten bij Rode Kruis gehuldigd 07 februari 2018

Het Rode Kruis, afdeling Knokke-Heist, heeft vrijwilligers in de bloemetjes gezet die het voorbije jaar bloed hebben gegeven of de cursus Eerste Hulp en Helper hebben gevolgd. Het gaat om elf cursisten en vier bloedgevers die 10 en 25 keer doneerden. De uitschieter is Luc Lierman met honderd donaties. Tot slot kregen zes verdienstelijke vrijwilligers, uit handen van provincievoorzitter Frank Slootmans, een zilveren of gouden medaille voor hun jarenlange inzet bij het Rode Kruis Knokke-Heist.





(BHT)