Eerste tennisvoetbaltoernooi 20 juli 2018

Voor de zevende editie van hun zomerevent op zaterdag 28 juli gooit de Knokke-Heistse voetbalploeg FC MLF het over een andere boeg. De BBQ met afterparty in de Hazegrasstraat 85 werd omgetoverd tot een dagevenement, met overdag het eerste Tennisvoetbaltoernooi van Knokke-Heist waar zowel voetballiefhebbers, als zonnekloppers welkom zijn voor een aperitief bij lounge muziek in een fantastisch tentendorp. Daarna gaan ze over naar het stevigere werk: een dagdisco met gratis vat.





Na al het sporten en een goed aperitief worden de kolen en dansbenen gloeiend heet gemaakt en wordt de avond ingezet met een uitgebreide BBQ. Na de overheerlijke maaltijd brengen resident DJ Gio en Twin Tower Production het publiek de nacht in en vieren ze een fantastische 1e editie van De Kerse Feesten. Iedereen is welkom. Inschrijven voor het toernooi is nog mogelijk. (MMB)