Eerste ooievaars van het jaar geboren in Zwin 07 mei 2018

Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist heeft de eerste twee ooievaarsjongen van 2018 verwelkomd.De eerste dagen zijn de kwetsbare jongen moeilijk te zien omdat ze afgeschermd worden door de ouders. Na een week zullen ze zich steeds meer laten zien. Vanaf dan zijn de jongen af en toe zichtbaar vanop de ooievaarstoren, als ze even van onder de vleugels van de oudervogel tevoorschijn komen. Van donderdag 10 tot en met zondag 13 mei, tussen 10.30 en 16.30 uur, staat een Zwingids klaar aan de ooievaarstoren om uitleg te geven over de jonge ooievaars. Dit jaar zijn er in het Zwin Natuur Park dertien ooievaarsnesten ingenomen. Sinds begin april zijn alle koppels beginnen broeden. De broedduur bij ooievaars bedraagt ongeveer 33 dagen. (MMB)