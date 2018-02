Eerste halve triatlon 27 februari 2018

02u33 0

De sportdienst van Knokke-Heist organiseert op zaterdag 8 september voor het eerst een halve triatlon tussen Sluis en Knokke. Volgens schepen van Sport Jan Morbee (Gemeentebelangen) was de vraag naar een halve triatlon er al langer. Met de opening van de nieuwe A11 vielen de laatste puzzelstukjes in elkaar. Het sportevenement vindt plaats naar aanleiding van de twintigste editie van de kwarttriatlon, bekend als de Zwintriathlon. De halve triatlon start om 10 uur in Sluis en komt aan op het strand in Duinbergen. De twintigste Zwintriathlon vindt plaats op 5 september. (MMB)