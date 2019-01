Eerste editie Lichtfestival lokt 140.000 bezoekers: “Enorme meerwaarde voor lokale economie” Tijdens eindejaarperiode kwamen drie keer meer bezoekers richting Knokke-Heist in vergelijking met vorig jaar Mathias Mariën

09 januari 2019

13u04 0 Knokke-Heist De eerste editie van het Lichtfestival in Knokke-Heist was een groot succes. Meer dan 140.000 bezoekers zakten af naar de badplaats om de avonturen van ‘De kleine prins’ van dichtbij te bekijken. Ook de horeca blikt tevreden terug op de eindejaarperiode. Er kwamen drie keer meer bezoekers dan vorig jaar richting Knokke-Heist. “Het evenement zette ons meer dan ooit op de kaart als een plaats waar het ook in de winter heerlijk shoppen en vertoeven is”, glundert schepen van Toerisme Anthony Wittesaele.

De spectaculaire en feeërieke openluchttentoonstelling van lichtkunst met het verhaal van ‘Le Petit Prince’ van Antoine de Saint-Exupéry als rode draad zorgde de voorbije maand voor verwondering en bewondering bij de bezoekers. Dat liet zich ook overduidelijk voelen in het aantal mensen die naar Knokke-Heist kwamen afgezakt voor het Lichtfestival. Met meer dan 140.000 bezoekers kan het event terugblikken op een meer dan geslaagde eerste editie. De wandeling was dan ook gratis én liep langs de bekendste winkelstraten van de badplaats, wat meteen voor een leuke variatie zorgde. Het parcours van drie kilometer startte en eindigde aan het toerismekantoor op de Zeedijk en bracht onderweg acht indrukwekkende lichtinstallaties. In 2019 en 2020 komt een vervolgverhaal.

Lokale economie

Schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen) reageert enthousiast op het succes. “De return van het Lichtfestival voor onze lokale economie is enorm. Het evenement zette Knokke-Heist meer dan ooit op de kaart als een plaats waar het ook in de winter heerlijk shoppen en vertoeven is. Ook de eerste tevredenheidscijfers tonen het grote succes van het wonderlijke evenement al duidelijk aan. Meer dan 90 procent van de bezoekers was tevreden over de wandeling langs de lichtinstallaties.” Deels door het Lichtfestival was het tijdens de eindejaarperiode over de koppen lopen in de badplaats. De gemeente lokte maar liefst drie keer zoveel bezoekers dan vorig jaar dezelfde periode. Ook de horeca blikt zo terug op een meer dan geslaagd event. Als klap op de vuurpijl werd de gratis applicatie, die een leidraad vormde voor bezoekers van het festival, zo’n 15.000 keer gedownload. Daarmee prijkt het in de lijst van populairste entertainment-apps tijdens de eindejaarperiode. De gemeente lijkt zo een geslaagde investering te hebben gedaan. Het festival kost jaarlijks zo’n 700.000 euro, maar de gehoopte return lijkt meteen een feit te zijn. Bezoekers kwamen vanuit het hele land én ook uit het buitenland.

Volgende editie

Bij het gemeentebestuur kijken ze nu al ongeduldig uit naar de tweede editie eind dit jaar, waar het verhaal van ‘De kleine prins’ een vervolg krijgt. “Ons Lichtfestivalonderscheidde zich door het gebruik van één gekend en geliefd verhaal. We pakten niet zomaar uit met lichtjes, maar boden een artistiek verhaal op topniveau. Een verhaal dat bovendien veel meerwaarde bood voor Knokke-Heist, zowel voor de bezoekers, de inwoners als de lokale economie. We kijken nu al uit naar de verrassende staaltjes lichtkunst die vanaf december 2019 zullen te zien zijn, tijdens de tweede editie van het Lichtfestival”, besluit burgemeester Leopold Lippens.